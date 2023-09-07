Главврач «скорой» Новосибирска заявил, почему врачи не едут к пациентам с алкогольным отравлением

Сиб.фм рассказал историю, как в Новосибирске к женщине с отравлением не ехала бригада «скорой». Главный врач ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи Новосибирска» Александр Балабушевич объяснил, почему к выпившим пациентам едут не сразу.

Вчера, 6 сентября, Сиб.фм рассказал историю Маргариты, которой стало плохо в ночь с 3 на 4 сентября: сил идти в поликлинику не было, и женщина вызвала бригаду скорой помощи на Владимировскую. Пациентка ждала прибытия медиков, но оказалось, что напрасно.

«У меня была очень сильная интоксикация, после отравления, видимо, алкоголем. Потом, как выяснила бригада, был гипертонический криз. Два раза вызывали скорую по «103». Сначала я, потом соседка 3 или 4 раза. И только с пятого раза удалось», — рассказала Сиб.фм Маргарита.

58-летняя женщина накануне съела немного картошки и курицы и выпила всего 2 бокала вина из известного бутика в честь дня рождения сына. Это отдельная история, с которой сейчас разбирается Роспотребнадзор, но в ту ночь в диспетчерской службы скорой медицинской помощи вызов постоянно адресовали в поликлинику.

«Врач должен был прийти из поликлиники, чтобы меня осмотреть и назначить лечение, но ситуация была аховая, её нужно было исправлять непосредственно бригадой скорой. С шестого или пятого раза другая соседка позвонила и переубедила, разжевала диспетчеру – только тогда они подали заявку, и бригада ко мне приехала»,

- говорит Маргарита.

Претензий к работе и профессионализму прибывших медиков нет. У женщины был гипертонический криз, и фельдшер помог Маргарите его преодолеть. А на следующую ночь ситуация повторилась. При звонке в диспетчерскую Маргарите опять сообщали, что вызов направляли в поликлинику. А когда его удалось принять – оказалось, что его не видно в программе.

«Выясняется, что нет. В итоге я дозваниваюсь через 15 минут наконец-то, нас через «112» долго не соединяли. Оказалось, что программа не открывается, и вызов мой скорая не взяла, — продолжает Маргарита. – Вызов забили заново: у них не работает программа диспетчерская в колл-центре. Даже сама диспетчер сказала: «да, жалуйтесь на нас, к нам приходит куча комиссий, а программа — нерабочая».

Вчера корреспондент Сиб.фм полдня пытался выяснить: был ли сбой в работе диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи - звонил и в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области, и главврачу ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Александру Балабушевичу. Последний предложил отправить запрос по электронной почте, что и было сделано.

Сегодня редакция Сиб.фм получила письмо от станции скорой медицинской помощи Новосибирска – за подписью Александра Балабушевича – с требованием об опровержении. Однако единственное, что можно было выжать из этого ответа: объяснение, почему «скорая» не спешит к выпившим новосибирцам.

«Интоксикация, не сопровождающаяся нарушением сознания, нарушением дыхания, то есть не представляющая угрозу жизни пациента, не является поводом для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме, требование о 20-минутном времени доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи на такие вызовы не распространяется,

- говорится в ответе Александра Балабушевича. – Таким образом, указанная статья содержит непроверенные и недостоверные сведения. Из статьи следует, что в Оперативном отделе скорой медицинской помощи «теряются вызовы», служба скорой медицинской помощи не обслуживает поступившие вызовы, что в службе скорой помощи имеются «непрофессиональные бригады». Статья направлена на дискредитацию службы скорой медицинской помощи, призвана вызвать у населения чувство недовольства и страха за своё здоровье и жизнь, что никак не может считаться правомерным».

Напомним также, что ранее сообщалось, что с нехваткой специалистов службы скорой помощи столкнулись уже многие города России – от Новосибирской области и до Приморского края. О том, как решается проблема в столице Сибири, Александра Балабушевича в официальном запросе также спросили, но на этот вопрос он предпочёл не отвечать.