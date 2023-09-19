Главный невролог Югры назвала способ защититься от болезни Альцгеймера

Специалист рекомендует в пожилом возрасте следить за здоровьем и активностью.

Главный внештатный невролог Депздрава Югры Людмила Анищенко объяснила, что на развитие Альцгеймера влияет достаточно множество факторов, в том числе и образ жизни, сообщает ugra-news.

«На формирование когнитивных нарушений влияет множество факторов, включая образ жизни. Образ жизни — это корригируемый фактор, поэтому важно сохранять здоровье и активность в пожилом возрасте», — объяснила специалист.

Для снижения риска возникновения и замедления развития уже появившейся болезни Альцгеймера Анищенко порекомендовала соблюдать достаточную физическую активность, отказаться от вредных привычек, придерживаться правильного питания, следить за давлением, избегать стресса, а также выполнять упражнения для мозга.

Напомним, невролог объяснила, как справиться с метеочувствительностью.