Кинолог Уражевский назвал проверенный способ приучить собаку к поездкам на машине

Специалист рекомендует отказаться от насильного усаживания питомца в автомобиль.

Президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что приучать своего питомца к поездкам на машине лучше всего с самого детства.

«Характер собаки формируется с двух до трех месяцев, и такой может оставаться на всю жизнь. Поэтому щенок, который с детства не видит города, шума машин, может остаться осторожным, трусливым, а еще хуже, трусливо-агрессивным. Тот же автомобиль — это лучшее средство контакта, коммуникации, когда вы едете с семьей, например», — объяснил эксперт.

Во взрослом возрасте, чтобы приучить собаку к поездкам, нужно сначала привести животное в автомобиль и дать ему привыкнуть. Также можно взять с собой ее любимую подстилку или игрушки, отметил Уражевский.

Вдобавок перед поездкой собаке можно дать успокоительные таблетки, а в дорогу взять питьевую воду и лакомства, чтобы питомец чувствовал себя комфортно.

«Очень важно не насильно посадить собаку в машину и поехать с открытыми окнами на большой скорости, потому что это может быть стресс для многих собак. С любым видом транспорта нужно постепенно знакомить сначала, но, конечно, все пройдет намного мягче и легче, если собака в целом будет социализирована», — резюмировал специалист.

Напомним, кинолог Карапетьянц оценил идею введения налога на животных.