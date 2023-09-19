Эксперт Новосёлов предсказал пик заболеваемости штаммом ковида «пирола» в Новосибирске

Роспотребнадзор предупредил россиян о новой форме ковида «пирола». Кандидат медицинских наук Яков Новосёлов рассказал об угрозах распространения очередной модификации вируса в Новосибирске.

Очередная разновидность коронавируса под названием «пирола» была зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения в середине августа этого года. По сути, новый штамм – это мутация уже всем хорошо знакомой формы «омикрона».

Пока «пирола» гуляет по миру, в России готовятся к новому сезону вирусных заболеваний, который традиционно начинается с ОРВИ. Кандидат медицинских наук Яков Новосёлов рассказал Сиб.фм, когда новый штамм может посетить Новосибирск.

«На самом деле, наблюдений за его течением пока ещё мало. Но понятно, что вирус пошёл по пути увеличения заразности, но снижению тяжести протекания. Штаммы, начиная с «омикрона» и «кентавра», становились всё менее выраженными по тяжести симптоматики. И сегодня они по тяжести протекания не отличаются от гриппа,

- рассказал Сиб.фм Яков Новосёлов. – Поэтому сегодня это стало банальной, сезонной инфекцией, всплеск которой нельзя избежать».

Кандидат медицинских наук считает, что всплеска заражения «пиролой» следует ждать в конце октября-ноябре. Методика лечения нового штамма не будет отличаться от борьбы с гриппом. Этим Новосёлов объясняет и отсутствие массового тестирования на коронавирус.

«Какая разница: коронавирус или грипп, если схема лечения — примерно одинаковая,

- заключил медицинский эксперт. – Но боятся особо не стоит: ход течения болезни уже не будет таким тяжёлым. Нет капельницы, госпитализации. Симптомы – заложенность носа, головные боли, боли в глазах, но не всегда сопровождаются повышением температуры, слабость, утомляемость».

Яков Новосёлов считает, что в этом сезоне грипп и коронавирус сравняются, а возможно даже смешаются для врачей в один вирус. Ранее же кандидат медицинских наук не исключал, что масочный режим осенью будет всё равно введён в период распространения ОРВИ и гриппа.