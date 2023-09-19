На Новосибирск обрушился ливень и град

Града по прогнозу не было. Ожидали дождь с грозой.

Сегодня, 19 сентября, вечером Новосибирск накрыло сильным ливнем. После ливня пошел град.

Ледяными осадками засыпало Дзержинский район. Диаметр осадков составляет 3-4 миллиметра. Несколько улиц района затопило.

Примечательно, что синоптики не прогнозировали ливень с градом. Ожидался только небольшой дождь с грозой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в третьей декаде сентября могут начаться заморозки до -2 градусов. До 22 сентября прогнозируют теплую погода с температурой воздуха от +16 до +18 градусов. Так температура выше нормы на 2-4 градуса.

Ранее Сиб.фм сообщало, что Новосибирскую область ждут заморозки до -2 градусов.