Наряды певицы Пелагеи из Новосибирска раскритиковал стилист

Модный эксперт назвал певицу из Новосибирска антимодницей недели.

Стилист Руслан Громов выразил свое мнение о ее выборе нарядов как для выступлений, так и для светских мероприятий. Он назвал ее антимодницей недели в интервью для издания Teleprogramma.pro.

Эксперт раскритиковал Пелагею за неудачный выбор нарядов, отметив, что у певицы существует перекос в сторону цыганской тематики. По его мнению, она выбирает аляпистые платья в цветочек с широкими рукавами и обильными оборками. Эксперт признал, что понимает, что жанр, в котором работает артистка, требует соответствующего стиля, но он считает, что это не должно быть синонимом безвкусицы.

Руслан Громов добавил, что даже у Надежды Бабкиной меньше вопросов в плане стиля, хотя она также работает в жанре народной песни. Ранее эксперты уже критиковали Пелагею за ее любовь к платьям в горошек и одежде с расклешенными рукавами-колоколами.



Напомним, общественники из Новосибирска требуют отменить концерт «Симфония Rammstein».