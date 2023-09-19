Православный активист потребовал запретить фильм «Барби» в Новосибирске

Православный активист Иван Квасницкий из Новосибирска заявил, что фильм «Барби» не соответствует укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Новосибирский православный активист Иван Квасницкий планирует обратиться в прокуратуру после премьеры фильма «Барби». Он считает, что картина пропагандирует западный образ жизни и может оказать негативное влияние на детей. Как педагог, Квасницкий уверен, что фильм формирует определенный образ мышления, который он называет ментальной войной.

31 августа Министерство культуры РФ заявило, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям и не должны быть показаны в России. Однако 9 сентября картины были представлены в новосибирских кинотеатрах.

После премьеры зрители заметили, что в фильме про Барби была размыта одна сцена, на которой два Кена целуют Райана Гослинга в щеку. Это вызвало недовольство у православного активиста, который считает, что такая сцена является пропагандой нетрадиционных ценностей.

Квасницкий еще не смотрел фильм, но готов ознакомиться с ним. Он считает, что есть культурная политика и указ №809*, который четко определяет, что можно, а что нельзя. Поэтому он готов написать жалобу в компетентные органы.

*Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».



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