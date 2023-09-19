Путин подписал указ о выплате 50 тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда

Выплату получат граждане, удостоенные медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Российской Федерации, удостоенные медали "За оборону Ленинграда" или знака "Жителю блокадного Ленинграда", получат одноразовую выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Также выплаты сделают россиянам, проживающим на территории России, а также в рядах других стран, включая Абхазию, Латвию, Литву, Приднестровье, Эстонию и Южную Осетию. Правительству России поручили обеспечить финансирование данной инициативы и определить порядок и условия выплаты.

Ранее Сиб.фм сообщало, что Путин подписал указ о цифровом паспорте для россиян.