Президент Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян

Указ о введении цифрового паспорта подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян. Теперь показать документ можно через приложение «Госуслуги» со смартфона.

В указе также сказано, что случаи, когда человек может использовать цифровой паспорт, будет определять правительство РФ. Тем не менее, бумажные паспорта сохранили юридическую силу.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году с Вооруженными Силами подписали контракт 300 тысяч человек.

Ранее учащийся девятого класса школы Глеб Егоренков из Новосибирска в рамках открытого урока «Разговор о важном» пообщался с главой российского государства Владимиром Путиным.