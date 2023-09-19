Труп российской чиновницы нашли в московском парке

Тело сотрудницы Роспотребнадзора обнаружено в московском парке.

Жестокое убийство произошло в московском парке, где прохожие нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора. Женщину жестоко избили и задушили. Следователи немедленно возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемый был быстро задержан. Им оказался 37-летний Рустам Б., который сейчас проходит допрос. По его словам, он не был знаком с жертвой и внезапно испытал ярость к проходившей мимо женщине.

Оказалось, что ранее задержанный уже имел судимость за изнасилование. Следователи проведут проверку на его возможную причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, ранее в Дзержинском районе Новосибирска нашли труп молодого человека.