В Новосибирске мужчина разбил голову девушке об стену торгового центра

В Новосибирске мужчина разбил голову возлюбленной о витражную стену в торговом центре.

В Кировском районе Новосибирска парень жестоко избил свою возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».

По данным ведомства, инцидент произошел 18 сентября возле торгового центра «Матрешки». Охранник, заметив происходящее, нажал тревожную кнопку и выбежал наружу. Он увидел парня, который держал девушку за уши и волосы и бил ее головой об витражное остекление.

По словам очевидцев, девушка пыталась вырваться, однако мужчина насильно удерживал её. Ее лицо и волосы были в крови. Прибывший гвардеец сумел вырвать девушку у парня. После этого стало известно, что молодые люди проживают вместе и часто ругаются.

На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Девушка с различными травмами госпитализировали в больницу, однако заявление в полицию писать отказалась.



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