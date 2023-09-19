В Новосибирске мужчина украл из частного дома вещи на 40 тысяч рублей

В Новосибирске 36-летний сельчанин похитил из частного дома вещи на 40 тысяч рублей.

В Новосибирске мужчина украл из частного дома электрику и драгоценные вещи на 40 тысяч рублей. Теперь ему грозит штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы на несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Жительница частного дома на улице Липецкая в Дзержинском районе сообщила в полицию, что в её дом пробрался неизвестный и похитил телевизор, музыкальную колонку, серебряные серьги, электроточилки и 2 мобильных телефона на сумму 40 тысяч рублей.

Полицейские нашли грабителя. Им оказался 36-летний житель села Раздольное. К моменту задержания он уже успел продать похищенные вещи на рынке.

Следователи выяснили, что в дом потерпевшей он пробрался через окно: отжал створку и перевалился через раму в комнату. Судя по записи камер наблюдения, мужчину видел дворовый пёс, но через забор ничего не смог сделать грабителю. Теперь ему по ч.3 ст.158 грозит либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

На время следствия мужчину оставили под стражей.

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