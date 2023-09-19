В селе под Новосибирском двое пьяных мужчин до смерти избили знакомого

Двоих жителей Новосибирской области осудят за избиение мужчины до смерти.

Прокуратура Болотнинского района передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном избиении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В июле 2023 года несколько мужчин выпивали алкогольные напитки в селе Корнилово Болотнинского района Новосибирской области. Между ними возник конфликт, и двое мужчин, 34-летний и 22-летний, нанесли множество ударов кулаками и ногами по голове и телу своего знакомого. 26-летний потерпевший от травм скончался на месте.

Теперь мужчин обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Их дело рассмотрит Болотнинский районный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неизвестные открыли стрельбу и жестоко избили девушку. Очевидцы рассказали, что сначала неизвестные залили парня перцовым баллончиком, за которого позже заступились несколько человек, а другие, в свою очередь, также позвали "подкрепление". Между группами началась драка, а несколько человек достали пистолеты и открыли стрельбу.

Также сотрудник полиции угнал «Lexus» у умершего хозяина. Во время оформления трупа он украл ключи от автомобиля, ксерокопию паспорта умершего, а также ПТС, госномер и прибор для диагностики авто.