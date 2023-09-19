В Новосибирске серийные вандалы устроили погром в городских парках

Поиски вандалов из городских парков объявили в Новосибирске.

В Новосибирске ищут вандалов, разрушающих городские парки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска.

«В городских парках участились случаи вандализма. Горожан просят бережно относиться к зелёным насаждениям и уважать труд озеленителей», — говорится в сообщении.

В посте отмечается, что неизвестные выкопали кусты можжевельника, розы и другие цветы, у новых пурпурных берез срезали ветки в парке «Берёзовая роща». Клумбу с лавандой уничтожили в парке «Михайловская набережная», а в Центральном парке за день срезали более 70 веток гортензий.

Это не все случаи порчи растений, подчеркнули в Дирекции городских парков.

Специалисты просят свидетелей вандализма обратиться в дирекцию городских парков по телефону: 388-75-08.

Напомним, что в наукограде Кольцово под Новосибирском вандалы раскрасили памятники на кладбище. В июле этого года вандалы уже устраивали погром на Кудряшовском кладбище.