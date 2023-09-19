В Новосибирске общественники пожаловались на постепенное разрушение 39 памятников

В Военном городке №17 Новосибирска уже несколько лет разрушаются 39 памятников архитектуры.

Общественники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры возмутились постепенным разрушением 39 зданий Военного городка №17. Эти строения были возведены ещё в начале XX века и считаются объектами культурного наследия регионального значения.

«Аплодирую злому гению, блестяще спланировавшему эту диверсию! Мы можем сколько угодно протестовать, но против нас играет банальная логика. Бомба с часовым механизомом под военным городком заложена, и она обязательно рванет! А кто-то просто сидит и ждет своего часа, потирая потные ручонки», — написала участница ВООПИиК Елена Гавровская в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».

13 из 39 зданий в военном городке — жилые, всего в них расположено 135 квартир. Как отметила Елена Гавровская, 11 из них не включены в региональную программу капремонта и их износ составляет 70%. Данных об управляющей компании нет у пяти зданий.

«Прогноз сохранения ОКН неблагоприятный. В течение ближайших лет остатки жилого фонда военного городка №17 будут неминуемо доведены до аварийного состояния», — подчёркивает Елена Гавровская.

Общественница добавила, что профинансировать ремонт самостоятельно собственники не могут.

Напомним, что в Новосибирске показали не сохранившиеся здания и памятники.