В Новосибирске отопительный сезон стартует с 21 сентября

В ближайшее время в Новосибирске приступят к подаче отопления в дома.

С 21 сентября в Новосибирске стартует отопительный сезон, сообщил первый заместитель мэра города, Олег Клемешов, на правительственном совещании.

Согласно его словам, начиная с указанной даты, будут подключены к системе отопления социальные объекты. С 25 сентября же к отоплению будут подключены жилые здания, промышленные объекты и торговые центры.

Клемешов также уточнил, что 123 объекта, включая учебные заведения, детские сады и медицинские учреждения, уже были подключены к отоплению досрочно.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области готовят к отопительному сезону жилой фонд и котельные. По словам министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова, на данный момент готовность составляет 95% для жилого фонда и котельных, а теплосети готовы к зиме на 94%.

В нескольких районах области, включая Кыштовский, Усть-Таркский и Северный, уже началось подача отопления в объекты социальной сферы, такие как детские сады и школы. Губернатор Андрей Травников отметил, что и другие районы не должны отставать и должны быть готовы к началу отопительного сезона.