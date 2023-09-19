В Новосибирске продают кость бизона за два миллиона рублей

Кость нашли еще в 80-х годах прошлого века на берегу реки Обь или Чик.

В Новосибирске обнаружили редкую окаменелость пястной кости древнего бизона. Ее выставили на продажу за два миллиона рублей на «Авито». Об интересной находке сообщил пользователь по имени Андрей — он рассказал подробности изданию «МК в Новосибирске».

Окаменелость Андрею досталась в наследство от деда. Он обнаружил ее еще в 1980-х годах в Новосибирской области. По словам Андрея, его дед нашёл эту кость на берегу реки Обь или Чик. Дед пытался использовать кость как инструмент, бив ею по металлу, от чего даже вылетали искры. Несмотря на несколько попыток, он не смог сломать ее.

Пенсионер утверждал, что подобную находку никто в его деревне не видел, и она была уникальным экземпляром. Он бережно хранил эту окаменелость много лет и передал ее своему наследнику с советом: «Держи, придёт время – продашь по большой цене».

Подлинность окаменелости подтвердил палеонтолог Всеволод Ефременко. Он отметил, что находки подобного рода не являются редкостью, особенно часто останки древних животных, включая динозавров, обнаруживаются на «Волчьей гриве», в Каргатском районе Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают металл для ядерных бомб за 3 млрд рублей.