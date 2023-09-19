В Новосибирске жители новостройки заявили о нашествии мух

В Дзержинском районе жители многоэтажного дома заявили, что их балконы и квартиры атаковали мухи.

В редакцию Сиб.фм обратилась жительница одной из квартир в ЖК «Галактика» (ул. Николая Островского, 195) Елена Прокопьева и заявила, что балконы и квартиры жильцов атаковали мухи. По словам женщины, летом таких аномалий не наблюдалось, но в сентябре жильцы мучаются от нашествия насекомых.

«Мухи атаковали жителей с 1 по 5 подъезды. На верхних этажах на нашествие насекомых не жаловались. Замечаем, что мухи залетают исключительно через балкон в ночное время. Оставлять окна открытыми сейчас невозможно», — сказала Сиб.фм Елена Прокопьева.

Жители многоэтажки предполагают, что скорее всего мухи завелись из-за расположенных в соседнем доме заведений, где готовят выпечку и рыбу. По словам новосибирцев, оттуда постоянно веет запах, который чувствуется в соседних домах. Они намерены заявить в Роспотребнадзор. А пока стараются не открывать окна, а на балконы развешали липучки для насекомых.

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