В Новосибирской области назвали районы с самой дорогой землёй

Стоимость земли выросла на четверть за 3 года в двух районах Новосибирской области.

Районы Толмачево и Новолуговое являются самыми дорогими районами Новосибирской области, где земля под индивидуальное строительство стоит наибольших денег. Стоимость участка 10х10 метров здесь выросла на 28,2% за последние три года, согласно исследованию РБК-Новосибирск.

Эксперты отслеживали тенденцию роста цен на землю в нескольких районах области и обнаружили, что самый высокий рост цен зафиксирован именно в этих районах. За три года участки в Толмачево и Новолуговом подорожали более чем на 250%, с наиболее высокими темпами роста (почти в 3 раза) в 2022 году. В Горном цена на земельный участок выросла в 3,3 раза, с 7,5 до 25 тысяч рублей за сотку, в Кудряшовском районе – в 2,7 раза, с 150 до 400 тысяч рублей за сотку, a в Оби — в 2,6 раза, до 77,8 тысяч рублей за сотку.

Тем не менее, есть несколько районов, где цены на землю опустились. Например, в Купино цены снизились на 47%, до 9,5 тысяч рублей за сотку, а в Карасуке и Линево — до 13,3 и 20 тысяч рублей за сотку соответственно.

Отмечается, что стоимость участка зависит от нескольких факторов, включая удаленность от трассы, близость к лесному массиву и районному центру, развитость инфраструктуры и наличие необходимых коммуникаций. Эксперты советуют учитывать все эти факторы при выборе участка для индивидуального строительства.

Напомним, в Новосибирске многодетная семья перед отопительным сезоном осталась без трубы.