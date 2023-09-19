В Новосибирской области учительница обвинила бывшего полицейского в поджоге дома

В Болотнинском районном суде рассматривают уголовное дело ревнивого экс-супруга, который поджёг дом бывшей жены. Однако сама потерпевшая уверена, что обвинять в преступлении следует полицейского на пенсии, который ночевал в гостях у женщины.

История, похожая на детективный роман, произошла в деревне Кругликово Болотнинского района в ночь с 11 на 12 января 2022 года. В конце новогодних праздников в доме Елены Сороковой оставались сын с девушкой и частый гость полицейский на пенсии Анатолий Пономарев. Накануне бывший муж Алексей тоже заходил по привычке домой.

Ночью все четверо обитателей дома выбежали на улицу в чём мать родила: горела крыша дома, огонь распространялся по веранде. 74-летний полицейский-пенсионер рассказывает, что долго не думал, выскочил в окно и отогнал подальше от огня автомобиль.

Елена Сорокова, женщина бальзаковского возраста, работает учителем русского и литературы в деревенской школе. Говорит, что Анатолий Пономарев раньше дружил с её супругом, а после их развода стал часто навещать женщину.

«Он помогал мне по хозяйству, а в последнее время стал почему-то часто приезжать. А тут начал настаивать: «ты вообще запрети Сорокову приезжать, чтобы вещей его не было, чтобы машину он не ставил». Я ему говорю: «вам вообще какая разница?»

- говорит Елена Сорокова.

После очередной сцены ревности и произошёл крупный пожар. Пока женщина приходила в себя после произошедшего, виновным в поджоге обвинили её бывшего мужа Алексея Сорокова.

«Анатолий стал нас убеждать, что это поджёг Сороков: он нас взял под крыло, и я ему поверила, но в заявлении я указывала неустановленное лицо. Но он стал убеждать всех в обратном: пожарных, они даже без понятых это написали. И следователя он убедил, что Сороков – поджигатель. И все в это поверили! Но экспертизу никто не стал делать».

После того, как Алексея двое суток продержали в полиции, он предпочёл признаться в поджоге. Вскоре в его обвинении появилась и ещё одна статья – покушение на убийство. Вот уже полтора года, как бывший муж находится в СИЗО.

«Его два дня не поили, не кормили. Ему говорили: если ты признаешь вину, закроешь всё это (она просит ущерб миллион рублей), тогда тебя отпустят. И он сказал: «хорошо, я это скажу». А что поджигали – он не знал, и написали, что баню. А баня даже и не горела, — приводит доказательства Елена Сорокова.

– Мы сделали платную экспертизу. Он смотрел всё по фотографиям, и сделал вывод, что горело у нас на веранде, а никак не в бане...»

Как говорит Елена Сорокова, она всё поняла, когда вырвалась из морального плена бывшего полицейского, который играет на турнирах за сотрудников МВД в бильярд и шахматы. Друг, считает учительница, безосновательно обвинил её бывшего мужа, уголовное дело которого о поджоге и покушении на убийство сейчас рассматривает Болотнинский районный суд.

Хотя близкие Алексея Сорокова, да и супруга, сейчас уже считают, что бывший муж сидит в СИЗО не за что. Большая семья нашла улики на самого бывшего полицейского и «спасителя» на пожаре: например, его штаны были испачканы бензином.

А вот Анатолий Пономарев рассказал корреспонденту Сиб.фм свою версию: он утверждает, что у него более 20 лет любовная связь с Еленой. Подробности этой истории читайте здесь.