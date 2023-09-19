В селе под Новосибирском простятся с погибшим на СВО Сергеем Ереминым

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Сергеем Ереминым.

В Новосибирской области скорбят по герою Сергею Еремину, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине в связи с исполнением своих военных обязанностей. Дата его гибели и подробности неизвестны.

В соответствии с информацией на сайте администрации Сузунского района, траурное прощание с Сергеем Викторовичем состоится 20 сентября в Доме культуры села Шайдурово. Мероприятие начнется в 10:00 и продлится до 14:00. Об этом сообщается в официальном некрологе.

Сергей Ерёмин исполнял воинский долг на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ещё один самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился после ЧП под Новосибирском. Возникшие проблемы с системой заставили командира воздушного судна принять решение о возвращении в аэропорт Екатеринбурга. Посадка прошла успешно, на борту никто не пострадал.