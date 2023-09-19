Жители Читы готовы питаться картошкой из-за резкого роста цен на продукты

Цены подскочили на основные продукты питания, а вот на овощи, напротив, упали.

Жители Читы заметили рост цен на стандартный набор продуктов и теперь готовы перейти на овощи, так как цены на них, напротив, стали намного ниже, сообщает РТК «Забайкалье».

«Я думаю, на 30-40 процентов, все равно ощущается, есть разница. Я считаю, что цены у нас в Чите очень дорогие. Есть с чем сравнить. Мы были в Иркутске, там намного дешевле цены», — поделились возмущением местные жители.

Главный специалист-эксперт отдела потребительского рынка министерства экономического развития по региону пояснил, что сейчас идет достаточно положительная динамика по ценам.

«Сейчас как раз таки самое время закупаться для заготовки, потому как дальше мы уже ожидаем отрицательную динамику. Динамика обусловлена сменой сезона и особых климатических условий края», — добавил он.

Напомним, в Новосибирске подорожала стоимость сотки земли на 14%.