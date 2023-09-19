Жители Новосибирска не могут записаться к терапевту во время вспышки ОРВИ

В Новосибирске местные жители не могут попасть к врачу во время вспышки ОРВИ.
Во время вспышки ОРВИ в сентябре 2023 года жители Новосибирска пожаловались на отсутствие записи к терапевту. Об этом сообщили в «МК в Новосибирске».
По словам местных жителей, в Городской клинической поликлинике №22 собирается длинная очередь в регистратуру, однако проблем с приёмом пациентов с подозрением на ОРВИ, грипп и другие инфекционные заболевания нет. В очереди собралось не более десяти человек.
«Врач принимает долго. Из-за этого приходится ждать своей очереди около получаса. Но в целом, как видите, людей немного», — поделился Виталий.
В Клинической консультативно-диагностической поликлинике №27 выделен отдельный кабинет для обследований пациентов с признаками ОРВИ или COVID-19. Приёма ждут семь человек. Несколько из них возмутились тем, что теперь врач принимает строго по месту прописки.
«Мне ближе было на Рельсовую, но отправили сюда, потому что то здание не по месту прописки. А сюда из дома гораздо дальше, приходится ехать на транспорте», — рассказал Михаил.
Как отмечают новосибирцы, пациентам советуют вызывать специалистов на дом.
«Пришла в поликлинику, чтобы записаться на приём. В медучреждении сказали, что все врачи заняты, на ближайшее время записи нет, единственный выход — вызвать специалиста домой», — добавила Екатерина.
Сибирячка отметила, что врач пришёл к ней в день вызова.
Напомним, что медицинский эксперт Новосёлов рассказал о риске введения масочного режима в Новосибирске.