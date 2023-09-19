Жители Новосибирска не могут записаться к терапевту во время вспышки ОРВИ

В Новосибирске местные жители не могут попасть к врачу во время вспышки ОРВИ.

Во время вспышки ОРВИ в сентябре 2023 года жители Новосибирска пожаловались на отсутствие записи к терапевту. Об этом сообщили в «МК в Новосибирске».

По словам местных жителей, в Городской клинической поликлинике №22 собирается длинная очередь в регистратуру, однако проблем с приёмом пациентов с подозрением на ОРВИ, грипп и другие инфекционные заболевания нет. В очереди собралось не более десяти человек.

«Врач принимает долго. Из-за этого приходится ждать своей очереди около получаса. Но в целом, как видите, людей немного», — поделился Виталий.

В Клинической консультативно-диагностической поликлинике №27 выделен отдельный кабинет для обследований пациентов с признаками ОРВИ или COVID-19. Приёма ждут семь человек. Несколько из них возмутились тем, что теперь врач принимает строго по месту прописки.