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общество

Алексей Крутовский стал новым главным синоптиком Западной Сибири

Фото: департамент Росгидромета по СФО

Новым главным синоптиком Западной Сибири назначили Алексея Крутовского.

Начальником Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды назначили Алексея Крутовского. Его профессиональный стаж составляет около 20 лет. Об этом сообщили на официальном сайте УГМС.

С января 2021 года эту должность занимал Александр Люцигер. Он вернулся на прежнее место работы — в алтайский гидрометцентр.

Ранее Крутовский возглавлял рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сейчас его стаж составляет 18 лет, сообщает Росгидромет. У него есть звание «Ветеран труда», а также множество ведомственных и региональных наград.

Напомним, что Западно-Сибирское УГМС занимается прогнозами погоды для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Республики Алтай и Алтайского края.

Прежду Сиб.фм сообщал, что вечером 19 сентября Новосибирск накрыло сильным ливнем. После ливня пошел град. Несколько улиц района затопило.

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Диана Джафарова
журналист

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