Антитеррористическая операция: что прямо сейчас происходит в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Огонь открыли по всей линии соприкосновения, отметили власти региона. Число погибших в непризнанной республике уже достигло 27 человек, среди них есть и местные жители. Как развиваются события в Нагорном Карабахе — в материале «Сиб.фм».

Конфликт в Нагорном Карабахе длится уже десятки лет. Ситуация снова обострилась осенью 2023 года. 19 сентября Минобороны Азербайджана объявили о начале «локальных антитеррористических мероприятий» с целью восстановления конституционного строя страны и обеспечения безопасности военнослужащих.

Как уверяет Азербайджан, армия атакует только военные цели, а мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

Условием заключения мира в Баку обозначили роспуск непризнанных властей в Степанакерте и полный вывод Вооружённых сил Армении из территории Карабаха. Власти пообещали предоставить любую помощь женщинам, детям, пожилым, инвалидам и больным; взять под охрану административные, медицинские, религиозные, социальные, образовательные и другие объекты; обеспечить водой и питанием мирное население.

Однако в Армении подчёркивают, что армия Азербайджана разрушает гражданские объекты и расстреливает города и сёла. Как сообщает армянское госагентство «Арменпресс», в результате обстрела уже погибли семь мирных жителей.

МИД Армении обратился за помощью к российским миротворцам, чтобы прекратить агрессию противников. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Азербайджан нарушил линию соприкосновения.

Вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта власти Армении и Азербайджана призвали в российском МИД.

В столице Армении начались масштабные протесты у здания местного правительства. Жители Еревана требуют принять меры. В результате стычки пострадало 34 человека: 16 полицейских и 18 гражданских лиц.