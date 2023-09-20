Арестованного за взятку главу отдела борьбы со взятками в Новосибирске оставили в СИЗО

Двум взяточникам из Новосибирской области продлили сроки ограничения свободы.

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил заключение под стражей главы отдела по противодействию коррупции Александра Умерова (получал взятку) и домашний арест Владимиру Костюченко (давал взятку).

Ранее работавшего начальником Центрального ОЭБиПК УМВД России Александра Умерова решили оставить под стражей до 20 ноября 2023 года. Его обвиняют в п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По одной из версий следствия, он брал взятки с игорного бизнеса: за большую сумму подпольные клубы продолжали работать. Теперь ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Давшего взятку Владимира Костюченко оставили под домашним арестом также до 20 ноября 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 20 чиновников уличили в коррупции в мэрии Новосибирска.