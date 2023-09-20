Десятки человек пострадали при штурме правительства Армении

Во время осады здания правительства Армении в Ереване пострадали десятки человек.

При штурме здания правительства Армении в Ереване пострадало более 30 человек. Об этом сообщили в местном Минздраве.

На фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе жители Армении штурмовали правительство. Полицейское оцепление пытается оттеснить их от здания.

В результате стычки пострадало 34 человека: 16 полицейских и 18 гражданских лиц.

Причиной протеста стало начало «локальных антитеррористических мероприятий» Азербайджана на территории Нагорного Карабаха 19 сентября. Это произошло из-за желания премьер-министра Армении Никола Пашиняна сблизиться с США и отстраниться от России.