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политика общество проиcшествия

Десятки человек пострадали при штурме правительства Армении

Фото: РИА Новости

Во время осады здания правительства Армении в Ереване пострадали десятки человек.

При штурме здания правительства Армении в Ереване пострадало более 30 человек. Об этом сообщили в местном Минздраве.

На фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе жители Армении штурмовали правительство. Полицейское оцепление пытается оттеснить их от здания.

В результате стычки пострадало 34 человека: 16 полицейских и 18 гражданских лиц.

Причиной протеста стало начало «локальных антитеррористических мероприятий» Азербайджана на территории Нагорного Карабаха 19 сентября. Это произошло из-за желания премьер-министра Армении Никола Пашиняна сблизиться с США и отстраниться от России.

Напомним, что Минобороны Азербайджана объяснили начало военных действий восстановлением конституционного строя.

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Диана Джафарова
журналист

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