Диетолог Дюваль настаивает на отказе от чрезмерного потребления полуфабрикатов

Специалист отметила, что в таких продуктах содержатся вредные добавки.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила в беседе с изданием Pravda.Ru, что чрезмерное употребление полуфабрикатов вредно для здоровья.

«Я бы, конечно, однозначно не рекомендовала есть такую еду каждый день, потому что все-таки производственная еда всегда будет в самом составе содержать те или иные консерванты. Домашняя еда всегда более натуральная и, конечно, не содержит большинства химических добавок», — рассказала специалист.

Дюваль подчеркнула, что среди полуфабрикатов существуют и полезные продукты, например, замороженные овощи. Однако важно выбирать только рассыпчатые плоды, со свежим сроком годности, в хорошей негерметичной упаковке, отметила она.

Напомним, диетолог Кабанов предложил полезную альтернативу сахару.