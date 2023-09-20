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общество

Диетолог Дюваль настаивает на отказе от чрезмерного потребления полуфабрикатов

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Специалист отметила, что в таких продуктах содержатся вредные добавки.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила в беседе с изданием Pravda.Ru, что чрезмерное употребление полуфабрикатов вредно для здоровья.

«Я бы, конечно, однозначно не рекомендовала есть такую еду каждый день, потому что все-таки производственная еда всегда будет в самом составе содержать те или иные консерванты. Домашняя еда всегда более натуральная и, конечно, не содержит большинства химических добавок», — рассказала специалист.

Дюваль подчеркнула, что среди полуфабрикатов существуют и полезные продукты, например, замороженные овощи. Однако важно выбирать только рассыпчатые плоды, со свежим сроком годности, в хорошей негерметичной упаковке, отметила она.

Напомним, диетолог Кабанов предложил полезную альтернативу сахару.

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Дарья Бочкун
журналист

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