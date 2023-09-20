Директора школы в Новосибирске обвинили в мошенничестве на 50 тысяч рублей

Руководитель школы в Новосибирске получила 50 тысяч рублей за несуществующие занятия с ребёнком.

В Болотнинском районе Новосибирской области директриса школы получила 50 тысяч рублей за занятия с ребенком, которые она не проводила.

Женщина получала деньги якобы за занятия с учеником на дому, хотя фактически таких занятий не проводила. За полгода, с сентября 2022 года по май 2023-го она получила таким образом более 50 тысяч рублей.

После прокурорской проверки директрису обвинили в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).

Ход расследования и его результаты проконтролирует прокуратура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирска осудили на 3 года за страховое мошенничество. Он приписал выделенные деньги (13 млн рублей) на себя, используя свою аффилированную компанию в качестве страхового агента.