Двухлетнего ребёнка убило током в Томской области — возбуждено уголовное дело

В Томской области ребёнок погиб в результате удара током.

Двухлетний ребенок скончался от поражения электрическим током в Томской области. Сообщение о происшествии поступило из села Цыганово Зырянского района 19 сентября вечером, информацию подтвердила прокуратура региона.

Зырянская районная прокуратура Томской области взяла на себя контроль над ходом расследования уголовного дела, которое было инициировано по факту гибели малыша. Дело возбуждено в соответствии с частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.

В настоящее время точная дата и время происшествия не уточняются, также не раскрываются другие детали инцидента. Следственный комитет до сих пор не высказывался по данному вопросу.

Напомним, в Новосибирске прекратили уголовное дело об ударе током женщины в троллейбусе.