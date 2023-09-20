Эксперт из Новосибирска назвала самую травмоопасную позу в сексе

Сексолог из Новосибирска назвала позу, которая может привести к перелому члена.

Клинический психолог-сексолог Снежана Пономарёва в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказала о наиболее травмоопасных нюансах секса. Пострадать может как мужчина, так и женщина — особенно в позе обратной наездницы.

Чаще всего травмы по время секса получают мужчины, а самая опасная поза — обратная наездница (партнёрша сверху, спиной к партнёру). Эта поза обеспечивает необычный угол проникновения, и мужчина практически не может контролировать фрикции.

«В порыве эмоций женщина может увлечься. Резкие глубокие фрикции могут привести к травме, вплоть до перелома полового члена», — предупредила Снежана Пономарёва.

К травмам может привести и недостаток смазки. Постоянное трение по сухой слизистой вызывает трещины, разрывы, боль и в крайнем случае даже кровотечение.

Злую шутку могут сыграть лубриканты с эффектом анестезии. Они замораживают нервные окончания слизистой, из-за чего боль почувствуется позже обычного, и половой акт может стать впоследствии значительно более неприятным. Также охлаждающая смазка увеличивает нанесённые раны. Особенно это опасно при анальном сексе.

В полном тексте Снежана Пономарёва назвала еще несколько факторов риска. Читайте материал на отдельной странице.