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общество

Ключи от станций на почетном месте в музее Новосибирского метрополитена

Фото: пресс-служба Новосибирского метрополитена

Ключ от станции «Спортивная» будет храниться в музее Новосибирского метрополитена. Как рассказали сотрудники подземки, символические ключи от станций – это особая и интересная традиция.

«Первый ключ был вручен начальнику метрополитена от строительной организации при пуске метрополитена в 1985 году. И эта традиция сохраняется у нас до сих пор. Символизм такой: станцию построили, ключ сделали, передали — работайте», — поделился Сергей Сухоруков, советник начальника метрополитена.

Фото Ключи от станций на почетном месте в музее Новосибирского метрополитена 2

В музее есть ключи от станций: «Маршала Покрышкина», «Площадь Ленина», «Березовая роща» и «Золотая Нива». Каждый ключ стилизован и несет в себе особые символы, например, ключ от «Березовой рощи» выполнен из дерева.

«Каким будет ключ от «Спортивной» — это загадка. Но он точно не будет повторять предыдущие», — рассказал начальник пресс-службы метрополитена Владимир Кузменкин.

Известно, что для новой станции уже сформирован штат. Для сотрудников и пассажиров будут созданы все условия.

Фото Ключи от станций на почетном месте в музее Новосибирского метрополитена 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что готовность «Спортивной» высоко оценил мэр города Анатолий Локоть. Как отмечал градоначальник, осталось завершить работу с документацией, пройти проверку экспертизы и надзорных органов, провести техническую отладку. Сибиряки ждут этого момента с нетерпением.

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Карина Чиркова
Журналист

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