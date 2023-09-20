Когда закончится СВО: Жириновский дал ответ при жизни

Спецоперация с 19 сентября встанет «на паузу», а Зеленский будет последним президентом Украины, гласят предсмертные изречения незабвенного Владимира Вольфовича. Портал «Сиб.фм» публикует все событийные прогнозы Жириновского, которые сбываются буквально на глазах.

Какие-либо экстрасенсорные способности у себя эпатажный политик отрицал, да и любому здравомыслящему человеку очевидно, что Жириновский был мудрым и образованным человеком с аналитическим складом ума. Кроме того, он прекрасно знал и любил Отечественную историю. Всё это помогало ему как бы предвосхищать события политической жизни нашей страны и других государств мира. Оттого его публичные высказывания трактуются теперь, как политические предсказания и прогнозы.

Во-первых, Владимир Вольфович с большой точностью высчитал дату начала СВО на Украине (ошибся всего на два дня).

Во-вторых, Жириновский открыто и не раз заявлял, что исход военной спецоперации уже предрешен, а «Зеленский войдет в историю, как худший президент страны, да еще и последний, потому что при нём Украина исчезнет».

В-третьих, политик уверял, что, начиная с «19 сентября 2023 года всё затихнет и заглохнет до марта 2024 года, а позже снова начнутся обострения, связанные с выборами президента». При этом он отмечал, что событие, которое поставит «на паузу» спецоперацию будет «вынужденным» (к слову сказать, российские астрологи высчитали дату затишья на средину октября, когда начнется коридор затмений.