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общество

На Новосибирск надвигается арктический холод

Фото: Pexels.com

На выходных похолодает до +2 градусов.

В Новосибирск из Ханты-Мансийска идет арктический холод. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Ближе к выходным похолодает до +2 градусов. Возможны заморозки.

21 сентября ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — до +21 градуса. В пятницу, 22 сентября, температура будет такой же.

23 сентября ночью будет от +7 до +9 градусов, днем — до +12 градусов. Ожидаются дожди и грозы.

В воскресенье, 24 сентября, в ночное время похолодает до +2. Днем — от +9 до +11 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщало, что 19 сентября на Новосибирск обрушился ливень и град.

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Игорь Кириченко
Журналист

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