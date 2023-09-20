Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия»-2023 представляет Юлия Колмакова

В конкурсе «Мисс Россия» 23-летняя Юлия Колмакова представит Новосибирск. 23-летняя Юлия Колмакова из Новосибирска представит родной город в конкурсе «Мисс Россия»-2023. Девушка в интервью с Elite Stars model поделилась ожиданиями от конкурса.

По словам Юлии Колмаковой, она очень добрая и искренняя. Её установка — жить здесь и сейчас.

«Наверное, ничем особенным не буду удивлять. Для меня это своего рода выход из зоны комфорта. Я в принципе очень стеснительный человек и немножко боюсь публики», — отметила сибирячка.

Девушка подчеркнула, что «Мисс Россия» для неё — это возможность показать себя и проявить свои способности.

Юлия Колмакова окончила направление менеджмент организации в НГУЭУ и поступила в магистратуру в Школу дизайна НИУ ВШЭ. Теперь девушка учится по специальности Арт-дирекшн в моде.

Напомним, что половина жителей Новосибирска назвали недостижимыми стандарты красоты куклы Барби. Лишь 13% опрошенных уверены, что приблизиться к модельным параметрам 90–60–90 — возможно, а 37% придерживаются нейтрального мнения.