Пик заболеваемости штаммом ковида «пирола» в Новосибирске наступит в октябре

В октябре по Новосибирску разнесётся штамм ковида «пирола».

Пик распространения штамма коронавируса «пирола» по Новосибирску наступит в конце октября-начале ноября 2023 года. Об этом корреспонденту «Сиб.фм» сообщил кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

В середине августа ВОЗ зарегистрировала новый штамм Covid-19 «пирола». Эта разновидность коронавируса — мутация формы «омикрон»

По словам Якова Новосёлова, вирус стал более заразным, однако переносится гораздо легче.

«Штаммы, начиная с "омикрона" и "кентавра", становились всё менее выраженными по тяжести симптоматики. И сегодня они по тяжести протекания не отличаются от гриппа», — подчёркивает специалист.

Он также отметил, что теперь штаммы коронавируса — это банальная сезонная инфекция. Этой осенью грипп и ковид могут смешаться для врачей в один вирус. По его мнению, пик заболеваемости «пиролой» наступит в конце октября-ноябре.

«Какая разница: коронавирус или грипп, если схема лечения — примерно одинаковая. Но бояться особо не стоит», — предупредил Яков Новосёлов.

При этой форме ковида госпитализация не потребуется. Основные симптомы — головные боли, заложенность носа, боли в глазах, утомляемость и слабость.

Однако Яков Новосёлов не исключает введение масочного режима в период распространения ОРВИ и гриппа.