Под Новосибирском мужчина подпольно изготавливал огнестрельное оружие

Жителя Новосибирской области приговорили к 5,5 годам за переделку огнестрельного оружия.

Житель Черепаново организовал подпольную оружейную мастерскую по доработке охолощенного огнестрельного оружия в боевые аналоги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, 47-летний Евгений Сильниченко покупал порох и из него делал боевые патроны для оружия, которое в свою очередь тоже подвергал переделке.





В августе 2022 года УФСБ совместно с полицией обнаружили в гаражном боксе Сильниченко 2 охотничьих карабина «Вепрь», 4 охолощенных пистолета типа «ПМ» и револьвер, доработанные под стрельбу боевыми патронами, а также 2 пневматические винтовки с конструктивными изменениями, свыше 2,5 тысяч боеприпасов различного калибра, порох и инструменты, используемые для доработки охолощенных средств поражения в боевые аналоги.

Правоохранители выяснили, что мужчина еще занимался незаконным сбытом пороха жителям Новосибирской области.

В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и сбыт основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, а также за незаконное изготовление оружия.

Черепановский районный суд приговорил его 5,5 года лишения свободы в колонии строго режима.



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