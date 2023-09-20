Под Новосибирском прокуратура предотвратила срыв отопительного сезона

Срыв начала отопительного сезона предотвратила прокуратура в Новосибирской области.

Прокуратура предотвратила срыв отопительного сезона в Сузунском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Готовность объектов жилищного фонда и соцобъектов прокуратура Сузунского района к отопительному сезону проверила в июне этого года. Оказалось, что в капитальном ремонте нуждается теплосеть в селе Ключи.

«Чтобы не допустить нарушение прав граждан в отопительный период, прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации района провести работы», — говорится в сообщении.

Местные власти устраняют недочёты под контролем суда. Прокуратура следит за исполнением решения.

Напомним, что в мэрии Новосибирска сообщили о завершении работ на тепломагистрали, расположенной на улице Коммунистическая.