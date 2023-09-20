В Новосибирске закончили ремонт тепломагистрали на улице Коммунистической

В мэрии Новосибирска сообщили о завершении работ на тепломагистрали, расположенной на улице Коммунистическая.

Информация о завершении работ на улице Коммунистической появилась на сайте мэрии Новосибирска. Здесь ремонтировали участок теплотрассы общей протяжённостью 216 метров. Это был первый этап ремонта на магистрали.

В рамках второго этапа произведён демонтаж железобетонных перекрытий и труб, а также смонтирован трубопровод. В настоящее время продолжается монтаж железобетонного канала.

«В этом году в Новосибирске планируется ремонт более 50 километров теплосетей. Основные объекты, необходимые для отопительного сезона, будут завершены, а работы на трех объектах продолжатся и в октябре. Несмотря на это, все дома получат тепло вовремя»,

— заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании.

К теплотрассе, которую успели отремонтировать до похолодания, подключены 290 объектов, из них 180 – это многоквартирники, ещё 95 – общественные здания, а 13 – социальные объекты, расположенные в центре Новосибирска.

А вот жителям трёх домов на улице Радиостанция №2 в Первомайском районе повезло не так: у них до сих пор раскопана теплотрасса, и никто ничего не делает, хотя уже завтра, 21 сентября, должен стартовать отопительный сезон.