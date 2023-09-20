Под Новосибирском прокуроры остановили сброс опасных стоков в Обь

После публикации Сиб.фм о загрязнении воды в районе посёлка Огурцово под Новосибирском, прокуроры провели проверку и нашли источник загрязнения.

Эту историю в середине августа корреспонденту Сиб.фм рассказала многодетная мать Ксения, которая живёт поблизости от Новосибирского водохранилища, на улице Штормовой в Огурцово. Её дочь прибежала к матери и сообщила, что по реке «плывут мешки». Вскоре Ксения и другие местные жители обнаружили в воде белую пену.

«Я смотрю, откуда она – вижу эту трубу. Также смотрю: валяется какое-то неизвестное животное, тут же в речке. Всё это льётся из трубы», — рассказывала многодетная мать.

Выяснилось, что, напившись жидкости с пеной, умерла собака, всплыли вверх брюхом в Новосибирском водохранилище и рыбы. Ксения взяла для образца жидкость из Обского моря, но к ней долгое время никто не обращался.

Однако сейчас в прокуратуре сообщили, что по следам нашей публикации была проведена проверка, в результате которой в воде обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов, железа, марганца и других загрязняющих веществ.

Также установлено, что к загрязнению окружающей среды имеет отношение МП «Метро МиР». Руководителю предприятия вынесено представление, а по факту возбуждено административное дело по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом) и статье 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).

Устранить нарушение муниципальное предприятие должно в ближайшее время, а за сбросы опасных вод его руководству грозит штраф.