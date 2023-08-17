«Дохлые рыбы и труп собаки»: под Новосибирском из трубы в Обь стекает опасная жидкость

В посёлке Огурцово под Новосибирском местные жители обнаружили трубу, из которой в Обское водохранилище стекает зловонная химическая жидкость. На территории всплыла рыба и отравились животные.

Многодетная мать Ксения живёт практически у берега Новосибирского водохранилища, на улице Штормовой в Огурцово. В прошлые выходные прибежала дочь и рассказала, что по реке «плывут мешки».

«Я думаю: «странно, какие мешки...» Я выскочила на речку – смотрю, какая-то пена. Вспомнила, что недели две назад у нас тут уже видели пену на ГЭСе,

- рассказала Сиб.фм Ксения. – Я смотрю, откуда она – вижу эту трубу. Также смотрю: валяется какое-то неизвестное животное, тут же в речке. Всё это льётся из трубы».

Живность сдохла

Как позже предположили местные жители, собака, которую подкармливали на Штормовой, напилась воды с пеной и умерла. Рядом также плавала всплывшая вверх брюхом рыба.

«Пена как после стирки и стоит отвратительный запах. Я беременна и вообще не могла долго стоять возле этого места: как будто тухлятина, какая, рот наполняет», — продолжает Ксения.

Многодетная мать поговорила с рыбаками, которые всё равно продолжали ловлю. Мужчины рассказывают, что подобную картину они наблюдают здесь не в первый раз, поэтому рыбу здесь добывают только на продажу, а сами не едят.

«Такую картину здесь наблюдают недели две последние. Пену выпустят, она пройдёт. Люди говорят, что выше стоит автомойка, возможно, выбросы оттуда», — предполагает многодетная мать.

Пробы, которые не взяли

Ксения ушла с этой «рыбалки» не с пустыми руками: она набрала на всякий случай трёхлитровую банку подозрительной воды. Женщина надеялась, что находка жителей Огурцово заинтересует какие-то экологические службы.

«Вода похожа на набранную из лужи, когда осадок вниз опускается. Хотела дозвониться куда-то и сообщить о происходящем, но никуда не смогла дозвониться, даже на простой номер 051», — призналась Ксения.

Мать побоялась за детей, которые могли зайти в эту опасную воду, и своей находкой поделилась с соседями из Огурцово. Так как, такую картину уже наблюдали и на Бугринском пляже, местные жители попытались вызвать хоть какую-то контролирующую службу.

«Там купаться-то по идее нельзя, а на Северо-Чемском же купаются – там пляж. И никому дела нет: мы и в СЭС звонили – нас футболят от одного к другому, в администрацию, в Рыбнадзор звонили – все сказали, что всё знают и приняли к исполнению, — рассказала Сиб.фм ещё одна жительница Огурцово Марина. – Чья эта труба, и куда она ведёт – нам никто ответов не даёт».

Автомойка или "Кока-кола"?

Возмущённые местные жители предполагают, что труба, которая идёт вдоль улицы Самаркандской, тянется от автомойки, рядом с которой находится и ПТП.

«У нас подозрения, что это либо с ПТП течёт, либо с завода, где делают «Кока-колу», они все находятся на проспекте Автомобилистов,

- предполагает Марина. – Самой трубе уже много лет, как бы она не с советских времён ещё там. Но ПТП сейчас распалось, а территорию сдают в аренду. Там столько сейчас всяких фур стоит – может их моют, а всё сливается к нам в реку».

Сейчас местные жители собираются написать заявление в природоохранную прокуратуру – они намерены добиться, чтобы был установлен источник загрязнения Обского водохранилища.

Вообще в этом году жителям Огурцово приходится всё лето оберегать Обь от покушений: в июле новый сосед-пенсионер вырубил деревья без разрешения на берегу Новосибирского водохранилища. Местные жители подняли шумиху, но чёрному дровосеку всего лишь выписали штраф в размере 3 000 рублей.