«Воняет тухлятиной»: жители Новосибирска пожаловались на резкий запах воды на Бугринском пляже

В Новосибирске вода на Бугринском пляже издает неприятный запах.

Жители Новосибирска пожаловались на неприятный запах воды на Бугринском пляже. В среду читательница Сиб.фм рассказала, что резкий аромат напоминает протухшее мясо.

«Очень сильно пахнет тухлятиной», — жалуется девушка.

Собеседница рассказала, что пришла отдохнуть в жару на пляж, где есть заводь, в которой часто купались люди, так как там теплее. Однако сейчас по непонятным причинам вода сильно обмелела и издаёт резкий запах.

«Во-первых, заводь проросла травой. Во-вторых, вода "ушла", идёшь метров 30, а тебе по щиколотку», — поделилась она.

На едкий запах внимание не обращают только дети, а вот взрослые в большинстве отказываются купаться в такой воде.

На аналогичные причины пожаловались и жители новосибирского Академгородка.

Напомним, в Новосибирске в начале лета 2023 года официально открылись 6 пляжей. На всех них воду признали непригодной для купания. Вода с шести пляжей Новосибирска не соответствует санитарно-микробиологическим показателям, поэтому специалисты запретили купаться, чтобы избежать отравления. На каждом пляже поставили знаки «Купание запрещено», красные флаги и объявления.