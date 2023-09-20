Под Новосибирском суд назначил мужчине 60 часов обязательных работ из-за неуплаты алиментов

В Новосибирской области отец троих детей не платил алименты.

В Новосибирской области суд вынесен приговор в отношении жителя села Северное, который не выплачивал алименты на своих троих детей. Однако после заседания он продолжил игнорировать обязательства. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

На отца был составлен административный протокол по ч.1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Мужчина был признан виновным и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на 60 часов. Он должен будет отбывать наказание на муниципальном предприятии хозяйственного обслуживания.

Если он и в этот раз проигнорирует обязательства, то ему грозит уже до 150 часов либо административный арест или наложение административного штрафа в 20 тысяч рублей.



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