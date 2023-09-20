Под Новосибирском учительница обвинила экс-полицейского в поджоге дома

В Новосибирской области возник скандал, связанный с поджогом дома.

Учительница Елена Сорокова обвиняет бывшего полицейского Анатолия Пономарева, который ночевал у нее в гостях, в поджоге ее дома. Однако сама потерпевшая уверена, что на самом деле виноват ее бывший муж Алексей Сороков.

История произошла в деревне Кругликово Болотнинского района 12 января 2022 года. В то время в доме Елены Сороковой находились ее сын, его девушка и бывший полицейский Анатолий Пономарев. Также бывший муж Алексей по привычке заходил в дом.

В ночь с 11 на 12 января все четверо обитателей дома выбежали на улицу, так как горела крыша и огонь распространялся по веранде. Полицейский-пенсионер Анатолий Пономарев рассказывает, что не раздумывая выбежал из окна и удалось отогнать автомобиль от огня.

Елена Сорокова, работающая учителем русского и литературы в местной школе, утверждает, что Анатолий Пономарев раньше был другом ее супруга и после развода стал часто навещать ее.

После очередной сцены ревности произошел пожар. Елена Сорокова уверена, что Анатолий Пономарев поджег дом, однако его обвинили в этом ее бывшего мужа Алексея Сорокова. Алексей провел двое суток в полиции и признался в поджоге. Затем ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. В настоящее время он находится в СИЗО.

Елена Сорокова утверждает, что Алексей был вынужден признаться в поджоге после того, как его двое суток не кормили и не поили, а также обещали закрыть дело, если он признается и заплатит ей миллион рублей в качестве компенсации. Она также приводит доказательства того, что пожар был на веранде, а не в бане, как утверждал Алексей.

Сейчас проводится платная экспертиза, которая должна определить точные причины пожара.