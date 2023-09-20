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общество

Под Новосибирской области живут более 62 тысяч мигрантов

Фото: Pexels.com

16,5 тысяч мигрантов имеют право жить в России больше 90 суток.

В Новосибирской области официально проживают более 62 тысяч мигрантов. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

У иностранцев все документы в порядке, все необходимое оформлено. Из общего количества 16,5 тысяч мигрантов имеют право пребывать в России больше 90 суток. Другие 46 тысяч человек оформили все разрешительные документы или встали на учет в 90 суток.

В МВД заявили, что по сравнению с прошлым годом мигрантов в регионе стало больше.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области более семи тысяч человек устроились на оборонные предприятия.

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Игорь Кириченко
Журналист

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