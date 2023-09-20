При взрыве газа в Балашихе 38-летняя женщина погибла под бетонными плитами

38-летнюю женщину насмерть завалило бетонными плитами после взрыва газа в доме Балашихи.

20 сентября после взрыва газа в одной из жилых многоэтажек Балашихи 38-летнюю женщину насмерть завалило бетонными плитами. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

В момент катастрофы многие жители дома на Октябрьской ещё спали. В 8:20 утра они услышали громкий хлопок. Предположительно произошёл взрыв газа в квартире на четвёртом этаже.

Взрыв повредил более десяти квартир. Три квартиры разрушены практически полностью. Сильнее всех пострадали помещения на третьем, четвёртом и пятом этажах. Эпицентром взрыва стала квартира на четвёртом этаже — оттуда бетонные плиты рухнули на нижние, под ними могут быть заблокированы люди. От мощности хлопка из квартир вылетели вещи, а в соседнем доме лопнули стёкла.

Как отмечают в SHOT, на данный момент известно только о четырёх пострадавших. Двое, мать и ребёнок, всё ещё находятся под завалами. Погибла одна женщина — 38-летняя жительница квартиры на четвёртом этаже, где и был эпицентр взрыва.

В момент взрыва она готовила завтрак, а её муж собирался на работу. В результате на супругов рухнули бетонные плиты: мужчина смог выбраться самостоятельно, а женщина скончалась на месте.

Сейчас территория оцеплена, для жителей пострадавшего дома готовят пункты временного размещения. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что 16 сентября в Барабинске под Новосибирском в частном доме произошел взрыв газа, в результате которого двое мужчин пострадали.