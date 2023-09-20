Психолог Блинова посоветовала объяснять детям предназначение гаджетов

По словам специалиста, такой метод поможет научить детей экологично пользоваться гаджетами и не допустить формирования зависимости.

Детский и семейный психолог Дарья Блинова рассказала в беседе с изданием Pravda.Ru, что родителям важно объяснить ребенку предназначение телефона, чтобы научить его экологично пользоваться гаджетами и не допустить формирования зависимости.

Специалист подчеркнула, что полностью ограничивать детей в гаджетах не стоит, однако важно установить ограничения во времени при пользовании устройством.

«В целом, такие бытовые истории, это когда нужно ребенка занять: поездки в машине, это где-то там ожидание в очереди. Это вполне допустимо. Но когда дома есть весь спектр игрушек, есть возможность у родителей уделить время, то, конечно, здесь стараться расставлять приоритеты в сторону общения игр с ребенком оффлайн», — добавила психолог.

Напомним, психолог назвала строгое правило в воспитании детей.