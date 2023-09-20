Психолог Канаева назвала верные признаки мужчины-нарцисса

Первый и самый явный признак — хрупкая самооценка.

Психолог Ажар Канаева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что нарциссами называют людей, у которых присутствует нарциссическое расстройство личности. Оно подразумевает отсутствие эмпатии и стремление самоутверждаться за счет унижения других.

По словам специалиста, один из главных признаков данного расстройства — хрупкая самооценка. Такие мужчины часто нарушают личные границы, но при этом сами крайне ранимы, не выдерживают критику и терпеть не могут, когда им отказывают, отметила Канаева.

Другой не менее распространенный признак, который выдает истинного нарцисса, — непризнание своих ошибок и вины. Он не хочет брать ответственность и им сложно быстро принимать решения из-за постоянного страха ошибок, добавила психолог.

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