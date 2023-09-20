Раскрыты траты жителей Новосибирска на психологов

Стало известно, сколько жители Новосибирска тратят на психологов каждый месяц.

Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu в рамках запуска службы психологической помощи провёл исследование и выяснил, сколько денег жители Новосибирска ежемесячно тратят на сеансы психолога.

Согласно данным сервиса, около половины респондентов из Новосибирска платят от трёх до пяти тысяч рублей в месяц за посещение психолога. В сумму от пяти до десяти тысяч рублей сессии обходятся 30% опрошенных. Лишь 4% стабильно тратят от 20 тысяч рублей в месяц на восстановление ментального здоровья.

Каждый второй (52%) респондент обращается к специалисту из-за стресса или тревоги, каждый третий (35%) — пытается решить важную жизненную проблему. Ещё 13% ходят к психологу, вдохновившись опытом своих близких. 44% жителей города приостановили сессии.

Исследование показало, что не каждый человек может финансово позволить себе регулярные визиты к специалисту: каждый десятый новосибирец ищет психолога в маленьких регионах. За бесплатной помощью обращаются 17% респондентов. Ещё один способ сэкономить — это проходить лечение в рамках пакета ДМС или пользоваться промокодами (26% и 13% соответственно).

Больше половины (61%) новосибирцев остались недовольны сессией. 26% опрошенных объясняют это недостаточным уровнем квалификации, образования и практики специалиста.

Напомним, что в Новосибирске художница с биполярным расстройством задолжала микрофинансовым организациям 300 тысяч рублей из-за приступа мании.