сегодня
21 сентября, 00:56
пробки
0/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 96.61 | eur 103.3
сегодня
21 сентября, 00:56
пробки
0/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 96.61 | eur 103.3
вчера 23:35
общество

Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм о кладбище домашних животных

Фото: Pexels.com

В России существует лишь три легальных кладбища для домашних животных. Эти места находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об одном из них снял фильм новосибирский режиссер Кабанов.

На Московском кладбище животных работает Ирина Бортникова. Она не просто охранительница памяти умерших пушистых спутников, но и психолог, готовая оказать поддержку и утешение их хозяевам.

«Она работает на Московском кладбище животных и знает: как животные "попадают на радугу", что может утешить их хозяев и о том, что люди могут быть так же преданы своим кошкам и собакам, как и те были преданы им при жизни», — говорится в описании под фильмом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возле многоэтажки нашли тело юноши.

ОЦЕНИТЬ статью
1

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в